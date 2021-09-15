Воронежский «Факел-М» потерпел девятое поражение подряд

«Факел-М» продолжает занимать последнее 11-е место в подгруппе 2. Фото fakelfc.ru.

В рамках 10-го тура первенства ПФЛ воронежский «Факел-М» уступил в Калуге местному одноименному клубу – 1:2.

Гости открыли счет на 15-й минуте – отличился Александр Павлий. Но набрать первое очко в чемпионате так и не сумели. Дубль Дениса Семина (37-я, 48-я) принес «Калуге» волевую победу.

Состав «Факела-М»: Кортнев, Неплюев, Павлий, Сафронов, Калинин, Мануковский, Федин (Чернавский, 66), Широких (Колесников, 84), Поляков (Романов, 38), Батищев (Ковалевский, 83), Грузнов (Кушталов, 46).

Это уже девятое поражение воронежского клуба в девяти матчах текущего розыгрыша. Суммарная разница мячей стала 3:31.

«Факел-М» продолжает занимать последнее 11-е место в подгруппе 2.

Теперь 18 сентября воронежцы сыграют на выезде с «Рязанью» (шестое место, 15 очков).