В Воронеже бывший сосед выбил мужчине дверь и украл у него телевизор

Вора доставили в отдел полиции, а потом отпустили под подписку о невыезде. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

41-летний житель Воронежа на днях пришел в полицию с заявлением, что его квартиру обокрали. Приехавшие на место преступления стражи порядка выяснили, что в квартире многоэтажки на Ленинском проспекте преступник орудовал утром, когда хозяев не было. Вор выбил деревянную дверь и украл телевизор. Стоил он около десяти тысяч рублей.

Опросив соседей, полицейские узнали, что с обокраденным мужчиной жил не в ладах 48-летний воронежец. У него раньше была квартира в том же подъезде. Этого субъекта задержали в Железнодорожном районе и доставили в отдел полиции.

- Мужчина признал свою вину в краже и заявил, что хотел продать украденный телевизор, но не успел. При обыске его нашли в квартире задержанного. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). До суда 48-летний воронежец будет находиться под подпиской о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.