В Воронеже появилась информация о мужчине, гонявшимся за мальчиком

Оперативники ищут некоего подозрительного мужчину. Фото: из архива «КП»

В чатах воронежских школ появилась информация о мужчине, который якобы погнался утром 14 сентября за мальчиком на улице Новосибирской микрорайона Машмет. В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили такое сообщение:

- Это было сегодня утром в нашем дворе Новосибирская 34,36. Гаражи, которые на школьной площадке. Будьте осторожны! Сейчас за Илюшкой гнался мужик в маске от качелей до гаражей. Илюшка на гаражи прыгнул, а тот в обход за ним. Высокий, худой, темный. Вышел из красной машины.

Далее был размещен фоторобот якобы мужчины, подозреваемого в действиях, изрядно смахивающим на поведение маньяка.

Вскоре информацию дополнили таким сообщением:

- В школу приходила полиция. Сказали, что про маньяка - это дезинформация. Никакого маньяка нет.

В полиции подтвердили такой комментарий. Но отметили, что он далеко не полностью отражает реальную ситуацию:

- На самом деле было заявление женщины о том, что во дворе домов №№ 34 и 36 по улице Новосибирской ходит подозрительный мужчина. По этому адресу выехали оперативники, чтобы разобраться, есть ли там кто-то, и что в его действиях насторожило местную жительницу. И это все. Никаких данных о том, что мужчина гнался за ребенком, у нас нет.