Специалисты «Воронежэнерго» помогли отправить 340-тонный реактор для Курской АЭС-2

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Атомный реактор для Курской АЭС-2, который провел несколько месяцев в Семилуках, благополучно транспортировали до Курской области. Специализированный автопоезд выехал в 21:00 часов 10 сентября из Воронежской и достиг назначенного пункта днем 11 сентября. Его безопасное передвижение по автодороге обеспечили специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго».

Новое энергооборудование для атомной станции доставили в Воронежскую область из Волгодонска еще в конце апреля по реке Дон. Его планировалось вскоре отправить дальше по суше. Однако возникли проблемы: перевозить груз (вес корпуса свыше 340 тонн) без укрепления дорожного полотна оказалось невозможно. Поэтому реактор и три парогенератора временно поместили на специально оборудованную площадку в районе села Семилуки, пока не закончили строительство нового участка автодороги в Семилуках.

Вечером 10 сентября тягачи с реактором, погруженным на трал, выехали со стоянки, где оборудование хранилось несколько месяцев. На всем протяжении следования, с 21.00 часов 10 сентября до 23.00 часов 11 сентября автопоезд сопровождали специалисты службы линий электропередачи «Россети Центр Воронежэнерго», а также сотрудники Семилукского, Хохольского и Нижнедевицкого районов электрических сетей. Энергетики обеспечивали безопасное прохождение тягача с негабаритным грузом в местах пересечения автодорог с линиями электропередачи, демонтируя провода и монтируя их снова после прохождения автопоезда.

Спецавтотехника с многотонным реактором передвигалась по воронежским дорогам почти сутки и благополучно добралась до границы с Курской областью. Затем эстафету передали энергетикам филиала «Россети Центр Курскэнерго».