За неделю ОРВИ выявили у 7716 жителей Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На прошлой неделе на симптомы ОРВИ врачам пожаловались 7716 жителей Воронежской области, среди них 4000 детей в возрасте до 14 лет. Заболевания вызывают вирусы негриппозной этиологии.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что до начала эпидемии у воронежцев есть время сделать прививку от гриппа. Прививочная кампания стартовала 1 сентября.

- В условиях высокого риска распространения новой коронавирусной инфекции крайне важно предупредить сочетанное инфицирование гриппом и COVID-19. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, (ВОЗ) наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в ее состав, - пояснили эпидемиологи.

Прививка от гриппа позволит избежать микстинфекции. Одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2, по словам врачей, приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода.