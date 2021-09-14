Воронежские власти задумались о пропуске на массовые мероприятия по QR-коду

В Москве система пропуска по QR-коду действует уже давно. Фото: Иван МАКЕЕВ

На очередном заседании областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение о покупке считывающих устройств, позволяющих определять QR-коды. Возможность их приобретения нужно рассмотреть до 25 сентября. Это, судя по всему, подготовительный шаг к организации запуска людей на массовые мероприятия только по предъявлению этого электронного способа идентификации личности.

Ближайшим мероприятием, на котором такой пропуск могут опробовать – музыкальный фестиваль «Чернозем», который пройдет 24, 25 и 26 сентября на площадке у ТРЦ «Град». Там, в частности, есть шанс, что от вас потребуют предъявить отрицательные результаты ПЦР-тестов или сертификаты о вакцинации. В них как раз и есть QR-коды.