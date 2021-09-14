В Воронежской области заработала «горячая линия» по безопасности мяса и рыбы

Чтобы не ошибиться с мясом для шашлыка, можно проконсультироваться у специалистов, набрав номер "горячей линии". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном управлении Роспотребнадзора с 13 сентября заработала «горячая линия» по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции, а также срокам ее годности. Если по этим параметрам вы обнаружили какие-либо нарушения или у вас возникли вопросы, звоните по бесплатному телефону 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45). Также можно будет набрать номера территориальных отделов Роспотребнадзора в районах области, их можно увидеть здесь.

На «горячей линии» специалисты дадут консультации по нормативным требованиям к мясной и рыбной продукции, рекомендации по выбору продуктов, подаче обращения в случае, если вы увидели просроченный или гнилой продукт в магазине. Также можно будет узнать о работе портала ГИС ЗПП, где есть информация по фальсифицированным продукта и советы по правильному питанию.

«Горячая линия» будет работать до 24 сентября.