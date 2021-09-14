В Воронеже подросток угнал «пятерку» из частного сектора

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

20-летний житель Воронежа заявил в полицию об исчезновении принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2105. Машина с вечера стояла под окнами частного дома в переулке Поворотном, а утром ее там не оказалось.

Полицейские провели проверку и установили, что к совершению преступления причастен 17-летний местный житель. Оперативники задержали его на территории Коминтерновского района и доставили в отдел. Там подросток во всем признался, рассказав, что заметил на улице машину и решил поехать на ней на встречу с друзьями.

- Путем проворота замка он проник в салон и запустил двигатель, однако, проехав незначительное расстояние, не справился с управлением и уехал в канаву. После это злоумышленник оставил транспортное средство и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы. А пока подозреваемый находится под подпиской и невыезде.