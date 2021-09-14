В Воронеже водитель мопеда попал в больницу после столкновения с ВАЗом

Фото с сайа ГУ МВД по Воронежской области

В понедельник около 12.30 на улице Совхозной в Воронеже произошла авария с участием мотоцикла. По предварительным данным полиции, 31-летний воронежец за рулем ВАЗ-2105, двигаясь по улице Лызлова двигаясь со стороны Большой Советской в сторону улицы 206 Стрелковой Дивизии протаранил мопед «Омакс» под управлением 34-летнего местного жителя, который двигался со стороны улицы Сафронова по улице Лызлова с левым поворотом на улицу Совхозная.

В результате столкновения водитель мопеда получил телесные повреждения и попал в больницу.