Предприятие по добыче гранита в Воронежской области заплатит 795 тысяч за загрязнение окружающей среды

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Проверка Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выявила многочисленные нарушения природоохранного законодательства в работе предприятия «Тихий Дон», специализирующегося на добыче гранита для производства щебня в Богучарском районе.

На территории предприятия обнаружили мусор: полиэтилен, бумага, пластик, деревянные конструкции, микросхемы, ртутьсодержащие лампы, электропровода (шлейфы), смет с территории, сорную растительность, бытовые отходы.

Компания не смогла представить паспорта на образующиеся отходы, не проводится инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

По итогам проверки за эти и другие нарушения компанию и должностных лиц оштрафовали на 795 тысяч рублей. Юридическому лицу выдали предписание об устранении выявленных нарушений.