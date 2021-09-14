Из леса на окраине Воронежа вывезли 50 мешков мусора

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Лесники со школьниками СОШ №36, студентами географического факультета педагогического университета и волонтерами лицея №1 провели очередную экологическую акцию по сбору мусора на территории Сомовского лесничества. В выходные они расчистили от бытовых отходов участок леса площадью 7 га в районе улицы Куйбышева. Собранный мусор наполнил около 50 мешков!

- Принять участие в акции «Чистый лес» может любой желающий. Для этого достаточно убрать мусор вдоль лесной тропинки, ведущей от дачи к реке, на лесной поляне, куда вы приехали на пикник, в придорожной лесополосе, где вы остановились на отдых. Или, по крайней мере, не оставлять мусор в лесу после себя. Давайте, вместе сделаем наши леса чище!- призвали в управлении лесхоза области.