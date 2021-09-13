Под Воронежем пенсионер нечаянно отравил газом 17-летнюю родственницу

В Лисках будут судить 68-летнего мужчину за причинение смерти по неосторожности - погибла 17-летняя родственница пенсионера, сообщила прокуратура Воронежской области.

Мужчина самовольно установил газовую водонагревательную колонку в частном доме, переоборудовал вентиляционный канал. А в сентябре 2020 года отключил автоматику, обеспечивающую безопасность и отключение оборудования при отсутствии тяги в дымоходе.

В ноябре 2020 года из-за неправильного функционирования дымоходного канала и установленного с нарушениями газового аппарата концентрации угарного газа увеличилась более опасного для жизни человека уровня. В итоге 17-летняя родственница пенсионера отравилась угарным газом и умерла.

Уголовное дело передали в Лискинский райсуд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.