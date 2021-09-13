Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды13 сентября 2021 20:01

Под Воронежем определили границы школы-памятника 1914 года

Приказ управления ОКН определил и режим использования территории объекта культурного наследия
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В селе Петино Хохольского района утвердили границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская» (принят на государственную охрану в 1994-м), сообщили в управлении по охране ОКН Воронежской области. Приказом ведомства помимо графического описания границ определен режим использования территории объекта культурного наследия.

Школа построена в 1914 году на средства земства. По решению Воронежского уездного собрания учреждению было присвоено имя видного русского педагога Николая Бунакова, именно он основал школу в селе Петино в 1884-м (она не сохранилась), в дальнейшем школа находилась на его содержании.

В Хохольском районе расположен 21 объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр ОКН народов Российской Федерации. Для 11 объектов установлены границы территории.