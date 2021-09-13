Под Воронежем определили границы школы-памятника 1914 года

В селе Петино Хохольского района утвердили границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская» (принят на государственную охрану в 1994-м), сообщили в управлении по охране ОКН Воронежской области. Приказом ведомства помимо графического описания границ определен режим использования территории объекта культурного наследия.

Школа построена в 1914 году на средства земства. По решению Воронежского уездного собрания учреждению было присвоено имя видного русского педагога Николая Бунакова, именно он основал школу в селе Петино в 1884-м (она не сохранилась), в дальнейшем школа находилась на его содержании.

В Хохольском районе расположен 21 объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр ОКН народов Российской Федерации. Для 11 объектов установлены границы территории.