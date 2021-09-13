В День города воронежец пришел в гости и прирезал хозяина

В День города полицейских вызвали в больницу: в приемное отделение поступил мужчина с ножевым ранением живота.

Оперативники выяснили, что 27-летний потерпевший получил удар ножом в собственной квартире на улице Иркутской. Он выпивал в компании знакомых, а потом поругался с одним из гостей. Оппоненты подрались, в итоге гость ударил хозяина ножом в живот.

Когда 27-летнего подозреваемого задержали, он объяснил свои действия алкогольным опьянением. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет заключения.