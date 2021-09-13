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Происшествия13 сентября 2021 17:52

Воронежцы пожаловались на очереди в детском отделении поликлиники в Шилово

Приходится долго стоять в коридоре с малышами
Ярослав ИВАНОВ
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скриншот соцсети

скриншот соцсети

Фото: СОЦСЕТИ

Опять соцсети взорвали жалобы воронежцев на многострадальную поликлинику №7 в Шилово. Горожане 13 сентября разместили в паблике «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово)» фото с огромной очередью в детском отделении. Родители жалуются, что дозвониться до регистратуры, чтобы вызвать врача на дом или записаться на примем, невозможно. Приходится вживую, с малышами, выстаивать несколько часов в скученном пространстве коридоров поликлиники.

скриншот соцсети

скриншот соцсети

Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» попросила департамент здравоохранения области прокомментировать ситуацию. Мы опубликуем ответ, как только его получим.

Напомним, скандал в поликлинике №7 разгорелся в августе: из учреждения уволились множество врачей. Местные жители, чтобы привлечь к проблеме внимание создали петицию, которую подписали более 1500 человек.