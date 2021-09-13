Артем и Полина стали самыми популярными именами малышей у воронежцев летом 2021

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области за лето 2021 года родились 5212 детей - 2652 мальчика и 2560 девочек. По данным управления ЗАГС, это больше чем за тот же период в прошлом году (летом 2020 года родилось 5165 малышей). При этом появилось на свет 68 двоен.

- 2072 малыша стали первыми у родителей, 2047 - вторые дети в семьях, в 761 семье летом появились на свет третьи дети, четвертые дети появились на свет в 205 семьях, - сообщили в управлении ЗАГС Воронежской области.

Традиционно в рейтинге родительской популярности имен лидирует Артем (так назвали 126 мальчиков). Также этим летом среди самых популярных имен у мальчиков стали: Александр - 123, Михаил - 120, Матвей - 118, Иван - 111, Максим - 103, Кирилл - 96, Дмитрий - 96, Тимофей - 80, Егор - 69, Илья - 64, Лев - 63, Никита - 62. Реже всего мальчикам давали имена Демьян, Архип, Халид, Игнат, Марат, Лукьян, Борис, Клим, Святослав, Аслан, Прохор.

Среди популярных имен у девочек: Полина - 106, Мария - 104, София - 98, Виктория - 92, Анна - 91, Ева - 89, Алиса - 87, Варвара - 81, Ксения - 76, Вероника - 68, Милана - 67, Василиса - 66, Дарья - 64. Из редких имен у девочек - Эльмира, Альбина, Теона, Амалия, Анжелика, Регина, Белла, Агния, Лея, Римма, Алевтина, Фатима, Снежана.