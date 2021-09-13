Закрутки на зиму: воронежец закатал в банки коноплю

34-летний воронежец попался на хранении наркотиков. В одной из комнат его квартиры на улице Урывского полицейские обнаружили стеклянные банки и бумажные свертки с частями высушенных растений зеленого цвета, имеющих характерные внешние признаки конопли. Экспертиза подтвердила, что это марихуана, общей массой 522 грамма, что является крупным размером.

Мужчина признался, что летом в пригороде увидел дикорастущую коноплю, сорвал растения, высушил и собирался использовать для личного употребления.

За незаконное хранение наркотических средств мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.