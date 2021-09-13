Воронежцам показывают первую машину, появившуюся на улицах города

11 сентября в краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) открылась выставка «Развитие промышленности в Воронежском крае (XIX - начало ХХ вв.)». Проект наглядно показывает, как из центра аграрного региона с кустарным производством Воронеж превратился в крупный промышленный город. Выставка погрузит посетителей в эпоху конца XIX века.

- Мощный импульс развитию промышленности в нашем городе задало строительство железной дороги Козлов-Воронеж в 1868 году. В нашем городе были мастерские для ремонта паровозов и вагонов. А уже на следующий год появился первый механический завод Столля. В целом до революции 1917 года в Воронеже насчитывалось около 9500 промышленных рабочих на более чем 10 предприятиях, - отметили в краеведческом музее. - Основу выставки составляют уникальные предметы промышленного производства XIX - начала ХХ века, фотографии и документы, раскрывающие вехи развития воронежских дореволюционных заводов и личности их руководителей. На выставке можно увидеть полноразмерный макет французского автомобиля «Делонэ-Бельвиль», принадлежавший видному воронежскому предпринимателю Веретенникову – это была первая машина, появившаяся на улицах Воронежа.