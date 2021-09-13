В Воронеже поймали серийного квартирного вора

В Воронеже задержали подозреваемого в серии квартирных краж. С мая по сентябрь полицию завалили однотипными заявлениями жители Советского района. Вор проникал в квартиры многоэтажек с помощью отмычки - пока хозяева находились на работе или в отъезде. Преступник забирал деньги, ювелирные изделия, компьютерную технику, ценные вещи. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 500 тыс рублей.

Задержали подозреваемого с поличным - после очередной кражи на проспекте Патриотов. 43-летний рецидивист (он был неоднократно судим за аналогичные преступления) признался, что похищенное продавал. Он признался в шести кражах, оперативники устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.