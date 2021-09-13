Дома для переселения 509 человек из аварийного жилья начали строить в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В трех населенных пунктах Воронежской области – Россоши, Поворино и Таловой – в скором времени появятся новостройки. Возведение домов уже началось. Объекты должны быть сданы до конца 2022 года. В них переедут 509 жителей аварийных домов. Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ и энергетики 10 сентября

Там уточнили, что в Россоши уже завершены два этажа в будущей пятиэтажке на улице Ленина. Его новоселами станут 46 семей из пяти аварийных построек. В Поворино возведут два дома: двухэтажный на Центральной улице и пятиэтажный на улице Локомотивной. До конца следующего года здесь в новое жилье переедут 166 семей из 12 аварийных домов. В Таловой уже закладывают фундаменты для двух новых трехэтажек. Сюда переселят 51 семью.