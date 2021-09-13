В Воронеже выставили на продажу недостроенную 17-этажку

В Воронеже пытаются продать на торгах недостроенную высотку на улице Серафимовича. 17-этажное здание ищет нового владельца. Это следует из сообщения на Федресурсе.

Ранее строительством дома занималось скандальное ООО «Стройинвест лайн». При этом сроки сдачи объекта несколько раз переносились. Объект должны были сдать еще в 2013-м году. Затем застройщик объявил о банкротстве в 2016 году. После этого недострой оказался в собственности ООО «Воронежская домостроительная компания – 2010».

Конкурсный управляющий «ВДК-2010» Виталий Нерезов выставил на торги не достроенное здание и участок под ним. Стоимость – 85,5 млн рублей. Условием покупки является обязанность приобретателя предоставить жилые помещения или денежные средства участникам строительства. Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 сентября по 16 декабря. Подведение итогов запланировано на 17 декабря.