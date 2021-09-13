В Воронеже вонь в Тепличном от иловых карт обещают ликвидировать к 2024 году

122 вонючих гектара земли за ближайшие три года собираются освободить от иловых карт. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В «РВК-Воронеж» рассказали о готовящемся проекте рекультивации иловых карт в поселке Тепличный. 122 гектара полей на протяжении полувека вплоть до конца 2018 года заполнялись избыточным илом с Правобережных очистных сооружений. Излишне говорить, какой «аромат» шел от этих мест.

По техзаданию, после переработки канализационным отходам будет присвоен статус почвогрунта (рекультиванта). Его можно будет использовать для посадки любых растений непищевого характера (к примеру, цветов) и использовать при строительстве дорог.

Под проект по переработке отходов в почвогрунт попадает также и кек – глинистое вещество, которое образуется при удалении влаги из избыточного ила в Цехе механического обезвоживания (он был введен в эксплуатацию три года назад).

- Подрядчик изучит химический состав осадков с иловых полей и кека. На основании полученных данных он предложит варианты по переработке отходов в рекультивант или почвогрунт. Когда технология будет утверждена и сертифицирована, начнется процесс переработки. Благодаря этому проекту на Правобережных очистных сооружениях будет организован полный цикл безотходного производства, – рассказал главный технолог «РВК-Воронеж» Сергей Корышев.

Сроки рекультивации иловых карт зависят от технологии, которая будет выбрана. Но предполагается, что реализация программы уложится в срок до 2024 года. В ходе работ планируют решить сразу две задачи - ликвидировать ужасный запах и освободить 122 гектара земель для сельскохозяйственного или иного использования.