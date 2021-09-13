В Воронежской области парня осудили за публичное оправдание терроризма в здании архангельской ФСБ

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Жителя Борисоглебска 24-летнего Семена Мальцева осудили за публичное оправдание теракта после взрыва в здании ФСБ Архангельской области в 2018 году. Его признали виновным и суд приговорил парня к штрафу в 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по Воронежской области 13 сентября.

Было установлено, что в ноябре 2019 года Мальцев, находясь у себя дома с компьютера разместил на своей странице во «Вконтакте» запись, содержащую «признаки оправдания действий» подорвавшего себя мужчину. В УФСБ Воронежской области рассказали, что пост начинался словами «Этот текст о герое…» и заканчивался «… Вечная память Герою». Он был посвящен Михаилу Жлобицкому, совершившему теракт.

В УФСБ пояснили, что была проведена судебная психолого-лингвистическая экспертиза текста, которая подтвердила, что текст содержит «признаки оправдания идеологии и практики терроризма, в частности террористического акта».

Следователи на основании материалов УФСБ и ГУ МВД России по региону возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Мужчина признал вину уже на следствии и раскаялся. Приговором суда парень осужден к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.