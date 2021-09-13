Ночью в воронежской многоэтажке горел подвал

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Ночь после празднования Дня города в Воронеже не обошлась без пожаров. В 4:19 спасателям поступил сигнал о сильном задымлении и разгоравшемся огне в подвале многоквартирного дома № 7 на улице Революции 1905 года.

Оперативно прибывшие на место специалисты два отделения ПСЧ-1 ликвидировали возгорание за считанные минуты. В 4:30 огонь был потушен. В результате в подвале была повреждена внешняя стена на площади 2 кв. м. По оперативной информации пострадавших нет.

В МЧС сообщили, что горело 5 кв. м. бытового мусора. Он мог привести и к более серьезным последствиям.

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