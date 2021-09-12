В частном доме у жителя Воронежской области нашли почти килограмм марихуны

Сотрудники полиции Бобровского района по подозрению в хранении наркотиков задержали 38-летнего местного жителя, длительно употребляющего запрещенные вещества. Полицейские провели обыск в его доме и обнаружили в сарае пакет с растительным веществом зеленого цвета. Его содержимое направили на экспертизу, которая установила, что это марихуана, весом 925,2 граммов, что является крупным размером.

Общаясь с полицейскими, задержанный рассказал, что изготовил вещество из кустов дикорастущей конопли, которые он обнаружил в поле у села.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело, за изготовление и хранение запрещенного вещества ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.