В Воронежской области по-прежнему высокий суточный прирост больных коронавирусом

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

Утром 12 сентября региональный штаб Воронежской области сообщил о 468 новых случаях лабораторно подтвержденного коронавируса. Накануне было 475 больных. На этот день общее количество жителей региона, познакомившихся с болезнью, достигло 124 150.

Выздоровел за минувшие сутки 261 пациент, а всего с начала эпидемии - 105 437.

Не снижается и уровень смертности. По данным на утро воскресенья зарегистрировано 18 летальных случаев. Общее количество смертей от осложнений составляет 5 321.