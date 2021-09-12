Жительница Воронежской области неделю оформляла кредиты по научению мошенников

Полиция начала поиски мошенников, жертвой которых стало 60-летняя жительница Лискинского района. Женщине позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что кто-то пытается оформить на нее кредит, получив доступ к личному кабинету. Напуганная женщина согласилась по совету незнакомца выполнить действия, которые «помогут защитить средства». В течение недели под диктовку мошенников потерпевшая оформляла кредиты в различных банках и для «сохранности» переводила их на различные «безопасные» счета, которые оказались счетами преступников. Таким образом гражданка получила кредитов на 878 тысяч рублей, и все деньги достались мошенникам.

По данным полиции, жертвами дистанционных злоумышленников стали за минувшие сутки 12 жителей Воронежской области.