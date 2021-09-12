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Происшествия12 сентября 2021 10:32

В Воронежской области в столкновении «КИА» с деревом пострадали два человека

Иномаркой управлял 17-летний водитель
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В субботу, 11 сентября, 17-летний водитель устроил серьезную аварию в Верхнем Мамоне на улице 60 лет Октября. Находясь за рулем «КИА К5», подросток не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. Удар был настолько сильным, что у иномарки сплющило всю переднюю часть.

В результате аварии и сам водитель, и 33-летняя пассажирка «КИА» получили различные травмы, и попали в больницу.

Полицейские организовали проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.