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Происшествия12 сентября 2021 9:45

В воронежском селе молодой водитель насмерть сбил пешехода

Местный житель скончался до приезда врачей
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В половине первого ночи 12 сентября в селе Заброды Калачеевского района произошла смертельная авария. 18-летний водитель на ВАЗ-111840 сбил 62-летнего пешехода. Местный житель от полученных травм скончался на месте еще до приезда врачей.

По факту ДТП в полиции организовали проверку, которая выяснит обстоятельства произошедшей трагедии.

Всего, по данным пресс-службы ГУ МВД, в регионе за минувшие сутки зарегистрировали 128 аварий, из них 85 – на дорогах Воронежа. В девяти авариях пострадали 11 человек. Один человек погиб.