Воронежский «Факел» обидно упустил победу над лидером ФНЛ

11 сентября воронежский «Факел» гостил в Москве. На столичном стадионе «Спортивный городок, Лужники» нашей команде предстояло пройти проверку мастерства и характера в матче с текущим лидером нынешнего сезона «Торпедо».

Уже на 30 минуте встрече после быстрого ввода мяча из аута Максиму Максимову удалось вколотить мяч в ворота соперника от перекладины. Через семь минут неотразимый удар удался уже Роману Акбашеву. Были и другие моменты, но реализовать их не удалось. Однако «Факел» ушел на перерыв с комфортным преимуществом.

Второй тайм сложился иначе: на 71 минуте хозяева поля поймали футболистов «Факела» на контратаке, а за несколько минут до конца матча и вовсе сравняли счет с углового. Воронежцы могли вновь выйти вперед уже на 90 минуте, но судья посчитал, что Акбашев забил гол с нарушением правил. И как бы футболисты «Факела» не возмущались, в итоге арбитр зафиксировал обидную ничью.

На данный момент воронежцы с 18 очками располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице, «Торпедо» с 24 очками - на первом.