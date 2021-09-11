Воронежец набрал кредитов в разных банках и перевел 1,8 млн рублей мошенникам

29-летний воронежец после разговора с якобы сотрудником службы безопасности банка потерял 1,8 млн рублей. Мужчина просто слишком поверил незнакомцу. Аферист запугал его тем, что кто-то по доверенности хочет перевести деньги с его счета в другой регион.

Воронежец никаких доверенностей, конечно, не оформлял. Горожанин согласился назвать персональные данные и остаток на счете банковской карты, якобы для идентификации в системе и передачи его ситуации «старшему менеджеру». После того, как он сделал это, ему поступил звонок уже от «менеджера банка» - на самом деле другого афериста.

Мошенник продолжил рассказа, что на мужчину теперь пытаются оформить потребительский кредит. Чтобы этого не допустить, ему необходимо якобы исчерпать свой кредитный потенциал, опередить тем самым аферистов. Воронежец поверил в эту странную схему и оформил кредиты в различных банках - за два дня общая сумма долга составила 1,8 млн рублей. Все это он перевел по представленным ему реквизитам. Только сделав это, воронежец осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.