В Воронежской области к 11 сентября от коронавируса умер еще 21 человек

В Воронежской области общее число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 123 682. Только за последние сутки он подтвердился у 475 человек. Об этом 11 сентября сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших сейчас равно 105 176. За день медики поставили на ноги еще 297 пациентов, болевших коронавирусом..

К сожалению, число умерших также продолжает расти. Сегодня оно составляет уже 5 303. За сутки не удалось спасти 21 человека.

Ранее губернатор Воронежской области объяснил стабильно высокие цифры по заболеваниям коронавирусом.