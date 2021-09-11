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Общество11 сентября 2021 13:37

В Воронежской области к 11 сентября от коронавируса умер еще 21 человек

Общее число скончавшихся от этой болезни уже достигло 5 303
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области общее число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 123 682. Только за последние сутки он подтвердился у 475 человек. Об этом 11 сентября сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших сейчас равно 105 176. За день медики поставили на ноги еще 297 пациентов, болевших коронавирусом..

К сожалению, число умерших также продолжает расти. Сегодня оно составляет уже 5 303. За сутки не удалось спасти 21 человека.

Ранее губернатор Воронежской области объяснил стабильно высокие цифры по заболеваниям коронавирусом.