В Воронежской области посетитель магазина помог продавцам задержать грабителя

Посетитель магазина в Эртильском районе с тал очевидцем ограбления. Мужчина зашел в торговую точку в тот момент, когда неизвестный, воспользовавшись отсутствием кассира, который пошел разменять деньги, пытался вскрыть кассу и похитить оставшиеся там 900 рублей.

Очевидец помог задержать грабителя, вместе с продавцами они удерживали его до прибытия полицейских.

- Подозреваемым оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за совершение серии имущественных преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Задержанный признался в совершении преступления. По факту грабежа полицейские возбудили уголовное дело.