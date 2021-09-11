26-летняя жительница Воронежа жила за счет фиктивной прописки иностранцев в свою квартиру

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские обнаружили на улице Минской квартиру, в которой в летний период были приписаны восемь иностранцев, которые фактически здесь не проживали. Хозяйка жилья, 26-летняя местная жительница, уже ранее была судима за фиктивную регистрацию, но, видно, взялась за старое.

Девушку задержали, в отделе полиции она призналась в совершении преступления, пояснив, что брала за регистрацию деньги и тратила их на свои нужды.

В отношении фигурантки возбудили новое дело. А пока ее отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до трех лет лишения свободы.