Воронежцы возмутились сокращением сроков охоты на лисицу и волка

В Воронежской области через несколько дней после открытия охоты на волка вышел проект постановления губернатора о сокращении сроков больше чем на месяц. Первоначально охота на «серого» была открыта с 1 сентября, теперь начало сезона предлагается отложить до 23 октября. Аналогичная история и с лисицей. Но в этом случае сезон планировалось открыть с 15 сентября, а по новому документу – также с 23 октября. Причиной пересмотра сроков в проекте постановления указывается: «в целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования».

Решение чиновников вызвало недоумение и возмущение у владельцев оружия. Воронежский стрелковый клуб направил в адрес губернатора обращение, в котором указал на необоснованность сокращения сроков. В частности, охотники напоминают, что на территории области сохраняется неблагополучие с заболеваемостью животных бешенством, главным резервуаром инфекции в природе являются лисы, численность которых значительно выросла. В такой ситуации требуется регулирование популяции лис, а не ее сохранение, настаивают охотники.

Кроме того, члены стрелкового клуба отмечают, что чиновники не подкрепляют свои решения данными статистики. Охотники просят губернатора вынести вопрос сокращения сроков охоты на общественные слушания.