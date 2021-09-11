Из Воронежа открывают новые регулярные рейсы в Самару и Екатеринбург

Но авиакомпания планирует обслуживать маршрут и в зимний период Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 25 сентября авиакомпания Red Wings будет выполнять регулярные рейсы из Воронежа по новым маршрутам: Екатеринбург - Воронеж - Самара и Самара - Воронеж - Екатеринбург.

- На этом направлении будут задействованы современные отечественные лайнеры Sukhoi Superjet 100, с компоновкой салона на 100 пассажиров. Они будут летать дважды в неделю – по средам и субботам. На данный момент полетная программа утверждена в расписании аэропорта до завершения летнего сезона – до 27 октября, но авиакомпания планирует обслуживать маршрут и в зимний период, - сообщили в Международном аэропорту Воронеж имени Петра I.

Эта полетная программа получила государственную финансовую поддержку. Маршруты будут субсидироваться из федерального бюджета (39%) и региональных бюджетов Воронежской и Свердловской, а также Воронежской и Самарской областей (по 30,5%). Стоимость авиабилетов на рейсы Воронеж-Екатеринбург – от 1949 рублей, Воронеж – Самара – от 1049 рублей.