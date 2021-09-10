Гоголь, Гришковец, Толстой, Островский и СИТО: Воронежский драмтеатр рассказал о планах на премьеры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1 октября Воронежский театр драмы покажет премьеру "Король Лир" в постановке режиссера Зураба Нанобашвили.

В дальнейших планах Кольцовского еще несколько постановок. В декабре зрителей ожидает крупная премьера - "Ночь перед Рождеством" по Гоголю, с украинскими песнями, ставит Никита Рак. К Новому году театр планирует поставить и детскую сказку.

Во втором полугодии приглашенный режиссер Иван Комаров будет ставить "Анну Каренину", воронежский режиссер Александр Сидоренко - "Весы" Гришковца, худрук театра Владимир Петров - пьесу Островского, а Никита Рак - современную биографическую пьесу.

Кроме того, с 22 по 24 октября в театре пройдет театральная лаборатория СИТО. Молодые режиссеры покажут три спектакля по современной драматургии: 22 октября «Мой папа - Питер Пэн» Керена Климовски (режиссер Светлана Медведева), 23 октября «Я танцую как дебил» Игоря Витренко (режиссер Федор Климов), 24 октября «Я убил царя» Олега Богаева (режиссер Андрей Горбатый).

- Пьесы острые, стилистика и темы разноплановые. Надеемся, что какие-то из этих спектаклей останутся в репертуаре театра, - отметил худрук Владимир Петров.

2 и 3 ноября в Воронеж впервые приедет Юго-Осетинский театр имени Хатагурова. Труппа покажет два спектакля "Антигону" по Аную и "Коста", посвященный основоположнику осетинской литературы

4 ноября запланирована "Ночь искусств" в сотрудничестве с академией искусств.