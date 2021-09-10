В Воронеже ищут мотоциклиста, сбившего на "зебре" 6-летнюю девочку, и скрывшегося с места ДТП

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД ищут виновника ДТП, скрывшегося с места происшествия. Авария произошла 10 сентября около 15.30 на Ворошилова, 2. Водитель мотоцикла сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девочку шести лет, которая переходила дорогу в сопровождении 60-летнего родственника. Ребенка с травмами доставили в больницу, а виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции просят помощи очевидцев в установлении личности и местонахождения скрывшегося водителя. Если вы стали свидетелем аварии или располагаете какими-либо сведениями о водителе или транспортном средстве, звоните по телефону 112.