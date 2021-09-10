В Воронеже вокруг агроуниверситета появилась объединенная зона охраны памятников

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области сообщило, что для памятников в микрорайоне СХИ утвердили объединенную зону охраны. Это зафиксировали постановлением правительства Воронежской области по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации.

В объединенную зону охраны вошли объекты культурного наследия:

«Комплекс зданий Сельскохозяйственного института имени Глинки» (сейчас агрониуверситет) по адресам: ул. Мичурина, 1, ул. Тимирязева, 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 23, ул. Ломоносова, 92, 96, ул. Дарвина, 16 (объект культурного наследия федерального значения),

«Корпус государственного научно-исследовательского института коллоидной химии» по адресу ул. Ломоносова, 100 (объект культурного наследия регионального значения), «Корпус общежития, 1930-е гг.» по адресу ул. Тимирязева, 21 (объект культурного наследия регионального значения), «Общежитие студенческое» по адресу ул. Ломоносова, 94 (объект культурного наследия регионального значения), «Братская могила № 18» на ул. Ломоносова, 81 д (объект культурного наследия регионального значения), «Братская могила № 19» на ул. Ломоносова, 81 д (объект культурного наследия регионального значения). - В границах объединенной зоны охраны на отдельных участках возможно осуществлять регламентированное строительство, реконструкцию и благоустройство, - отметили в управлении по охране ОКН. Воронеж стал третьим городом в области, на территории которого появилась объединенная зона охраны памятников истории и культуры. В 2019 году объединенная зона охраны установлена для 42 объектов культурного наследия Павловска, в 2021 году - для 30 памятников Богучара.