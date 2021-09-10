Воронежец, незаконно перевозивший металлолом, дал инспектору взятку в 15 тысяч рублей

Следователи возбудили дело на 40-летнего воронежца, пытавшегося дать взятку сотруднику полиции. Инцидент произошел в конце августа в Рамонском районе. Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки. Прицеп машины был загружен металлоломом, но у водителя отсутствовало специальное разрешение на его перевозку, в связи с чем сотрудник полиции составил протокол об административном правонарушении, а прицеп с ломом изъяли.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности и рассчитывая вернуть свое имущество, мужчина на следующий день явился в рамонское отделение полиции и предложил инспектору 15 тысяч рублей за ненаправление административного материала в суд и возвращение изъятого прицепа. Деньги он положил на рабочий стол под стопку документов. После чего нарушителя задержали, теперь ему грозит до восьми лет заключения.