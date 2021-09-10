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Общество10 сентября 2021 17:06

Под Воронежем на трассе у автобуса с 30 пассажирами сломался тормоз

Автоинспекторы помогли отправить людей на другом транспорте
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 9 сентября на трассе в Новоусманском районе сломался автобус «Адлер-Нижний Новгород». На помощь выехал экипаж сотрудников ДПС, которые обнаружили транспортное средство на обочине 544-го километра автодороги М4 «Дон». В автобусе было 30 пассажиров, в том числе, двое малолетних детей. Водитель сказал, что у автобуса внезапно заклинил тормозной суппорт заднего левого колеса.

Так как сроки устранения неисправности были неизвестны, инспекторы отправили 20 пассажиров (только им хватило мест) на ближайшем автобусе, который двигался по этому же маршруту. Остальных на патрульном автомобиле отвезли в ближайший магазин за продуктами. А потом помогли водителю в ремонте автобуса.