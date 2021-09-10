В Воронеже открыли мемориальную доску "папе" Котенка с улицы Лизюкова

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9 сентября в Воронеже открыли мемориальную доску Виталию Злотникову. Памятный знак «папе» Котенка с улицы Лизюкова появился на доме 18 улицы Алексеевского. Инициаторами увековечивания памяти известного детского писателя стали местные коллеги и вдова Людмила Гавриловна. Доску сделал московский скульптор Владимир Трулов. Средства на памятный знак собирали всем миром - родственники писателя, друзья, сотрудники издательства «Центр духовного возрождения Черноземного края». Издательство, кстати, выпустило сборник произведений Злотникова.

Виталий Злотников родился в Воронеже 20 ноября 1934 года, окончил здесь факультет РГФ университета. Рассказы Злотникова печатали в журналах «Мурзилка», «Смена», «Юность». По сценариям Злотникова «Союзмультфильм» снял более десятка мультиков, среди них «Подарок для самого слабого», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Здравствуйте, тетя Лиса!» и самый популярный не только в Воронеже, но и во всей стране «Котенок с улицы Лизюкова». Василий стал настоящим символом города. Скульптуру популярному герою и его подруге Вороне на улице Лизюкова открыли в 2003 году по инициативе газет «Комсомольская правда» и «Молодой коммунар».