Начали продавать билеты на домашние матчи воронежского «Бурана»

Хоккеисты "Бурана" начали сезон на выезде неудачно. Тем нужнее им поддержка болельщиков Фото: с сайта ХК «Буран»

С субботы, 11 сентября, можно будет купить билеты на домашние матчи «Бурана» (из-за ситуации с коронавирусом разрешена 50% посещаемость). Касса в ледовом дворце «Юбилейный» (№ 2) будет работать с 10.00 до 19.00 без выходных. Там можно купить билет без сервисного сбора. Также его можно приобрести на сайте kassir.ru, и на первых этажах ТЦ «Галерея Чижова» и «Европа». Кроме того, в группе в ВКонтакте клуба на главной страничке есть кнопка «Купить билет».

Болельщикам напоминают, что на матчи «Бурана» пускать будут только в масках. Цены на билеты (самые дешевые стоят 100 рублей, самые дорогие – 400), а также программу скидок и категории людей, которые могут сходить на хоккей бесплатно, можно узнать здесь.

Напомним, 10 сентября «Буран» проводит последний матч выездной серии против нефтекамского «Тороса». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. Пока «ураганные» после трех игр имеют в активе всего одно очко и находятся в таблице ВХЛ на 20 месте из 27 возможных.