Воронежский драмтеатр покажет премьеру "Короля Лира" 1 октября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Театр драмы имени Кольцова во всю репетирует Шекспира. 1 и 2 октября труппа покажет «Короля Лира». В спектакле, который ставит приглашенный режиссер Зураб Нанобашвили, занята большая часть труппы. А главная роль досталась худруку театра – Владимиру Петрову, кстати, актеру по первой специальности.

- Рискованная история для меня. Хотя большое желание припасть к истокам, рискнуть снова сыграть роль с хорошим режиссером, который много ставил Шекспира, мне нравится, - признался Владимир Петров.

Исполнитель роли Глостера Сергей Карпов рассказал, что репетиции очень интересные.

- Они наполнены смыслами, истерией, грузинским акцентом. Зураб предлагает противоречивые вещи, с ним можно спорить, предлагать. Он очень хорошо понимает актерскую природу. Не каждому артисту удается прикоснуться к Шекспиру. Сначала возникает боязнь названия. Кажется, такие произведения невозможно поставить, прочувствовать, осилить, сдвинуть «камень». Но сейчас мы понимаем, что все это про нас: эти герои - не богатыри, не сверхлюди, они как мы. Словно мы слышали эту историю только что в магазине или на остановке, прочитали на сайте. Вся эта любовь и печаль просто трансформирована в другие обстоятельства, - считает артист.

Режиссер признался, что очень хочет, чтобы спектакль понравился зрителям.

- Мы не знаем, каким театром занимаемся: новым или старым, модным или архаичным. Но можем сказать, что точно настоящим, искренним. Хочется, чтобы месяцы нашей работы, которые трансформируются для вас в 2,5 часа, не остались безразличными, - сказал Зураб Нанобашвили.

Об остальных планах театра мы сообщим в ближайшее время.