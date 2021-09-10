Жителей Воронежской области за год стало меньше на 18,6 тысяч человек

Демографическая яма становится все ощутимее. Фото: из архива «КП»

Воронежстат поделился неутешительными данными о динамике численности населения нашей области. На начало 2021 года в ней проживали 2305,6 тыс. человек, из которых 1567 тыс. человек (68%) – горожане и 738,6 тыс. человек (32%) - сельчане. По сравнению с началом 2020 года численность населения уменьшилась на 18,6 тыс. человек (на 0.8%).

Доля пенсионеров составила 28,6 процента. Их число увеличилось за год на 2204 человека (то есть, на 0,3%). Дети и подростки сейчас это всего лишь 16% от общего населения области.

Меньше всего пенсионеров в Воронеже (25,9% от общего числа жителей), Богучарском (27,1%) и Новоусманском (27,9%) районах. А больше всего - в Петропавловском (36,8 %), Нижнедевицком (36,7%), Верхнемамонском (36%), Аннинском (35,2%) и Терновском (34,2%).

Число детей до 15 лет в Воронежской области за год снизилось на 1021 человека. Их доля в городах составила 16,3 процента, селах – 15,2%. Самая низкая доля детей в общей численности населения отмечена в Нижнедевицком (12,4%), Острогожском и Петропавловском (по 13,6%), Терновском (13,7%), Калачеевском и Верхнемамонском (по 13,9%) районах.

На начало 2021 года в трудоспособном возрасте находились 1277,4 тыс. че-ловек (55,4 процента от общей численности населения). Это на 19,8 тыс. человек (0,4%) ниже показателей на начало 2020 года. Больше всего людей в работоспособном возрасте в Воронеже (57,9 %), Семилукском и Острогожском районах (по 55,6 % в каждом).

По-прежнему большинство населения Воронежской области – женщины. Их 1248,1 тыс. человек, что на 190,5 тыс. человек (18,5%) больше, чем мужчин. В то же время ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек (в 2020 на каждые 105 младенцев мужского пола приходилось 100 малышек).

В Воронежской области средняя продолжительность жизни у мужчин в 2020 году составила 66,4 года, у женщин – 77,4 года, т.е. в среднем мужчины живут на 11 лет меньше. До «глубокой» старости женщины доживают гораздо чаще. Среди 509 долгожителей в возрасте 100 лет и старше есть 416 женщин и только 93 мужчины.

Сложившаяся ситуация во многом ожидаема. Родителями становится малочисленное поколение, появившееся на свет в 1990-х годах. Сложившаяся «демографическая яма» оказывает значительное влияние на снижение рождаемости. Численность женщин репродуктивного возраста продолжает снижаться. В 2020 году численность женщин в возрасте до 49 лет уменьшилась на 6402 человека, в том числе в самом активном для деторождения (от 20 до 29 лет) – на 8735 человек.

Одна из характеристик возрастной структуры - показатель демографической нагрузки. Это отношение числа детей и пенсионеров к количеству населения трудоспособного возраста.

Так вот, демографическая нагрузка ежегодно увеличивается. За три года (с 2016 по 2018 гг.) она возросла в среднем на 40 человек. В 2019 году из-за пенсионной реформы ее рост несколько снизился. Но ненамного - до 31 человека.

Самые высокие показатели демографической нагрузки - в Аннинском (1036), Петропавловском (1017) и Эртильском (1013) районах.

Возрастная структура населения Воронежской области несколько отличается от России в целом. Детей и подростков у нас меньше, чем по Российской Федерации в целом и по Центральному федеральному округу (16,0% против 18,7% и 16,6% соответственно).

Доля пенсионеров выше среднероссийского показателя и по Центральному федеральному округу в среднем (28,6% против 25,2% и 27,4%, соответственно). А вот людей трудоспособного возраста меньше. В нашем регионе их 55,4%, в России в целом 56%, в ЦФО – 56,1%.