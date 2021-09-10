Воронежцы жалуются на засоры канализации, бродячих собак и гоняющие машины

Жители многоэтажек на улицах Кропоткина, Войкова, 40 лет Октября и Чапаева в ходе выездного приема встретились с главой Ленинского района Сергеем Ситниковым.

Горожане пожаловались на участившиеся случаи засора дворовой канализации, что приводит к неудобствам и загрязнению территории. Беспокойство жильцов вызывает и несколько бродячих собак, облюбовавших двор.

Жительница улицы Кропоткина попросила содействия в устройстве «лежачих полицейских» на проезжей части двора для ограничения скорости автомобилей. А на улице Чапаева есть претензии к работе управляющей компании, которая предоставляет услуги с перебоями. Жители попросили чиновников посодействовать в получении перерасчета платы за такие нарушения.

Сергей Ситников поручил профильным сотрудникам управы решить обозначенные проблемы в кротчайший срок.