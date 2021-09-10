Водитель «Фольксвагена», влетевший под Воронежем в трактор и погубивший двух пассажиров, был лишен прав

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Сотрудники ГИБДД, разбирающиеся в причинах смертельного ДТП, произошедшего в Калачеевском районе вечером 8 сентября, выявили многочисленные нарушения со стороны обоих водителей. Напомним, в 19.35 на дороге «Калач-Мамино» 32-летний водитель на «Фольксваген Каравелла» врезался в трактор «МТЗ-80», груженный бревнами. В легковушке погибли пассажиры - 27-летняя женщина и 35-летний мужчина, а 54-летний водитель и 17-летний пассажир трактора попали в больницу с травмами.

- В действиях обоих водителей выявлены многочисленные нарушения ПДД. Мужчина на «Фольксвагене» управлял машиной, будучи лишенным прав. Их у него отобрал суд в декабре 2020 года, запретив садиться за руль 1,5 года. Мужчину тогда наказали и штрафом в 30 000 рублей - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кстати, и в этот раз он отказался от медосвидетельствования, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Водитель трактора тоже нарушил: у трактора были неисправны габаритные огни, а также он перевозил пассажира, для которого конструкцией транспортного средства не предусмотрено пассажирское место. В ходе проверки документов сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что сам трактор не зарегистрирован в установленном порядке, а прицеп является самодельно изготовленной конструкцией. Кроме того, водитель осуществлял транспортировку негабаритного груза, который к тому же не был обозначен специальным световозвращающим знаком.