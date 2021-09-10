Воронежцам показывают лучшие пейзажи местных фотографов

В воронежском Доме актера выставкой «Пейзаж» открылся VII фестиваль художественной фотографии «ФотумАрт». На выставке представлены пейзажные работы членов фотоклуба «Фотум».

- Жанр, посвященный природе, уже не одно столетие привлекает художников, а с появлением фотографии и фотографов меняются техники получения изображения, но неизменна тяга людей к природе, удовольствие от созерцания заснеженных гор, живой воды, зелени леса. Городским жителям очень не хватает общения с природой, и прекрасный пейзаж может восполнить этот дефицит, - считают организаторы, подобрав работы на выставку. - Благодаря фотографии можно созерцать то, что не всегда возможно в реальности, увидеть мир глазами автора снимка. И хотя пейзажи фотографируют все, только те, кто тонко чувствует природу и владеют техникой фотографии, способны передать зрителю не только красоту природных ландшафтов, но и настроение, эмоции.

Выставка будет работать до 10 октября. Вход свободный.