В Воронеже отремонтируют 12 остановок

Если все пойдет по плану, в Воронеже появятся еще 12 современных остановок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии Воронежа объявили аукцион на обновление 12 остановок и работы по предупреждению ДТП в опасных местах города. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок.

Задача для победителя конкурса поставлена такая - до конца 2021 года сделать на остановках скамейки, оборудовать их USB-зарядками и установить на них боковые двухсторонние рекламные боксы.

Приведут в современный вид следующие остановки: «ул. Домостроителей», «ул. Подгоренская», «Юго-Западное кладбище», «Поликлиника», «Ателье Березка», «Авторынок», «База», «Дом Быта», «Магазин», «ул. Шендрикова», «Одесская», «Детская инфекционная больница».

Подрядчику также необходимо будет установить пешеходные ограждения на пересечении улиц Грамши и Чапаева, ул. Челюскинцев и ул. 5 Декабря (на стороне школы №12), на перекрестке улиц Фридриха Энгельса и Среднемосковской, на ул. 9 Января и по адресам: ул. Остужева, 2Е, Ленинский проспект, 13, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 223, 247/2, 255А.

Финансировать работы будут из областного и городского бюджетов.