В Воронежской области юный мотоциклист врезался в «Ладу» и попал в больницу вместе с пассажиром

Мотоцикл после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 9 сентября, около девяти часов вечера в Лисках у дома № 62Б по улице 40 Лет Октября случилась авария, в которой пострадали два человека.

17-летний подросток, руливший мотоциклом «Велс», врезался в ехавшую впереди «Ладу-Гранту», поворачивавшую налево. Удар получился сильным. Юный мотоциклист и его 19-летний пассажир попали в больницу. 51-летнему водителю «Лады» помощь врачей не потребовалась.

У "Лады" оцарапан бок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 9 сентября случилось 131 ДТП, из них 100 – в Воронеже, 24 – на дорогах в районах, 7 – на федеральных трассах. В пяти авариях один человек погиб, семеро получили травмы. Инспекторы ГИБДД задержали 13 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.