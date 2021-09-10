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Происшествия10 сентября 2021 10:03

В Воронежской области юный мотоциклист врезался в «Ладу» и попал в больницу вместе с пассажиром

ДТП случилось в Лисках
Юрий КОЗЛОВ
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Мотоцикл после ДТП.

Мотоцикл после ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 9 сентября, около девяти часов вечера в Лисках у дома № 62Б по улице 40 Лет Октября случилась авария, в которой пострадали два человека.

17-летний подросток, руливший мотоциклом «Велс», врезался в ехавшую впереди «Ладу-Гранту», поворачивавшую налево. Удар получился сильным. Юный мотоциклист и его 19-летний пассажир попали в больницу. 51-летнему водителю «Лады» помощь врачей не потребовалась.

У "Лады" оцарапан бок.

У "Лады" оцарапан бок.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 9 сентября случилось 131 ДТП, из них 100 – в Воронеже, 24 – на дорогах в районах, 7 – на федеральных трассах. В пяти авариях один человек погиб, семеро получили травмы. Инспекторы ГИБДД задержали 13 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.